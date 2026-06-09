Manifestantes incendian vehículos y bloquean calles tras un apuñalamiento en Belfast

Belfast. Manifestantes bloquearon este martes varias calles en Belfast, en Irlanda del Norte, e incendiaron vehículos, incluido un autobús, al día siguiente de un ataque con cuchillo atribuido a un refugiado sudanés, según periodistas de la AFP en el lugar y medios británicos.

La policía norirlandesa y las autoridades británicas multiplicaron los llamados a la calma, tras el ataque cuya grabación en vídeo conmocionó al país.

Cientos de manifestantes, muchos de ellos con el rostro cubierto, comenzaron a concentrarse en Belfast. En varios puntos de la ciudad se veían columnas de humo, en medio del sobrevuelo de helicópteros de la policía.