Mandan ciudadanos mensaje de apoyo a Maru durante recorrido de Chalecos Azules

En una jornada ininterrumpida de 12 horas por diversas colonias del centro-norte de la capital, el gobierno estatal midió el pulso ciudadano: un contundente respaldo hacia la gobernadora Maru Campos y un abierto rechazo a los ataques políticos vertidos recientemente en su contra.

El despliegue territorial, realizado este sábado, fue encabezado por el Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Rafa Loera, quien junto a la cuadrilla de “chalecos azules” recorrió las calles para levantar estudios sociales y atender de manera directa las solicitudes de los habitantes.

*Respaldan en las calles, trabajo de la gobernadora*

Lo que inició como una jornada intensiva de acercamiento gubernamental, rápidamente reflejó el clima político de la capital. Durante el contacto directo con las familias, el mensaje hacia la titular del Ejecutivo Estatal fue de apoyo absoluto frente a las recientes campañas de desprestigio.

A través de sus redes sociales, Rafa Loera documentó y compartió parte de las expresiones ciudadanas recabadas en territorio, destacando el hartazgo de los vecinos ante la politización y su lealtad a la administración actual:

“Que no renuncie Maru, a quien deben hacerle juicio no se lo hacen (…) yo estoy con Maru, tiene todo mi apoyo”, fueron algunas de las consignas que los colonos pidieron hacer llegar a la Gobernadora.

*Gobierno en las calles*

Este operativo sabatino forma parte de la nueva dinámica de trabajo implementada por Rafa Loera, cuyo objetivo central es sacar la dependencia de las oficinas y llevar los servicios del gobierno directamente a las puertas de los ciudadanos.

El recorrido, que exigió medio día de trabajo continuo, abarcó 10 puntos clave del centro-norte de la ciudad:

Diego Lucero

Infonavit Saucito

Infonavit Los Mezquites

Karike

Infonavit Nacional

Infonavit Lourdes

Infonavit Vallarta

Gloria

Villa Nueva

Revolución

Con esta acción, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común no solo agiliza la canalización de programas y asistencia social, sino que consolida la presencia del Estado en los sectores más populares de Chihuahua.