Mamá con sus pequeños hijos se intoxican tras fuga de gas en domicilio de la colonia Popular

Tres menores de 7, 8 y 10 años de edad así como la mamá de 26 años de la etnia Tarahumara resultaron intoxicados con gas LP luego de presentarse una fuga en un tanque instalado en uno de los dormitorios del domicilio ubicado en el cruce de las calles 61 y privada de Rosales en la Colonia Popular.

Al lugar llegaron en primera instancia elementos de la Policía Municipal quienes solicitaron el apoyo de bomberos y de ambulancia, arribando dos ambulancias de urge quienes atendieron a los lesionados con oxígeno, negándose a ser trasladarlos a un hospital mientras bomberos atendía la fuga del combustible.