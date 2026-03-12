Malagón se pierde el Mundial 2026; será baja entre seis y ocho meses

Ciudad de México. El portero del América, Luis Ángel Malagón, estará alejado de las canchas de seis a ocho meses tras ser operado por una lesión en el tendón de Aquiles, informó este jueves el club mexicano.

El jugador, de 29 años, que sería convocado para el Mundial, salió llorando en camilla a los 42 minutos después de sufrir la rotura del tendón de Aquiles al intentar hacer un despeje en el partido de ida por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf que su club ganó el martes 1-0 como visitante ante Philadelphia Union.

“El procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón fue un éxito. El tiempo de recuperación total de nuestro arquero será entre seis y ocho meses”, informó el club América en un breve comunicado.

La Copa del Mundo se realizará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.