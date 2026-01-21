Luis Miguel y Paloma Cuevas inician el 2026 dejándose ver en un exclusivo restaurante en Madrid

Luego de mucho tiempo sin ser captados por las cámaras, Luis Miguel y Paloma Cuevas se dejan ver juntos y felices en un restaurante en Madrid.

Sólo faltaría que de fondo sonara el clásico “Somos novios” del maestro Armando Manzanero para que la más reciente salida pública de Luis Miguel y Paloma Cuevas fuera aún más idílica.

Y es que El Sol y la diseñadora de modas española fueron vistos juntos y más enamorados que nunca en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid.

Luis Miguel y Paloma Cuevas se dejan ver juntos y felices en un restaurante

La más reciente aparición pública de Luis Miguel y Paloma Cuevas en Madrid cobra especial importancia ya que la pareja ha optado por mantenerse lejos de los reflectores desde que se confirmó su romance; y salvo por las veces en que la diseñadora estuvo presente en la gira de conciertos del cantante mexicano, raras veces han sido vistos juntos.

En redes sociales, por ejemplo, aunque Paloma siempre elige canciones de Luismi para acompañar sus publicaciones (muchas de ellas de apoyo a la carrera y emprendimientos de su novio), hasta ahora no ha compartido ninguna imagen de ellos como pareja.

Aunque Paloma es muy activa en redes sociales, no ha hecho su romance con Luis Miguel “Instagram official” (Getty Images)

Captan a Luis Miguel y Paloma Cuevas en una cena en Madrid

Las fotografías de Luismi y Paloma fueron publicadas por la revista Lecturas y difundidas en redes sociales por fans del cantante de 55 años.

El medio español destacó que las fotos representan un acontecimiento poco habitual. “La pareja vive su relación en la más absoluta intimidad”, informó la publicación, subrayando lo reservado que ha sido el vínculo entre ambos.

De acuerdo con el reportaje, Paloma Cuevas y Luis Miguel fueron captados a la salida del restaurante Ramón Freixa Tradición, ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca, donde —entre otras cosas— se encuentra el llamado “Little Caracas”, dada la cantidad de venezolanos que viven ahí.

Luis Miguel y Paloma Cuevas captados en un restaurante en Madrid (Especial)

En las fotos, se observa a la diseñadora de 53 años caminando del brazo del cantante de manera cariñosa, una escena que refleja cercanía y complicidad entre ambos.

El encuentro no fue únicamente una cita en pareja, sino una velada compartida con amigos cercanos. Según detalló la revista, entre los comensales se encontraba José Luis López, mejor conocido como “El Turronero”, empresario y amigo de muchos años de Paloma Cuevas.

Así va el romance de Luis Miguel y Paloma Cuevas

El romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas comenzó a tomar fuerza pública tras la separación de la diseñadora con el torero Enrique Ponce, con quien estuvo casada durante más de dos décadas y tuvo dos hijas.

Desde entonces, la relación con el cantante ha avanzado de manera pausada, lejos de los reflectores, pero con señales constantes de estabilidad.

En febrero de 2023, captamos a Paloma y a Luismi en Nueva York (Quién)

Quién captó a la pareja en Nueva York en febrero de 2023 y, como mencionamos anteriormente, ella lo acompañó en distintos momentos de la exitosa gira de conciertos con la que Luismi refrendó su lugar como el cantante en español más exitoso del mundo.

En cuanto a su vida cotidiana, Lecturas señala que la pareja no vive junta. Sin embargo, Luis Miguel adquirió recientemente una propiedad en la exclusiva urbanización La Finca, una de las zonas residenciales más lujosas de Madrid, lo que ha sido interpretado como un paso importante en su estancia prolongada en España.

Paloma y Luismi: nuestra pareja favorita (Quién)

Por su parte, Paloma Cuevas vive muy cerca de ahí, en una elegante casa en Pozuelo de Alarcón, junto con las dos hijas que tuvo con Enrique Ponce. Esta cercanía facilitaría la relación sin alterar la dinámica familiar de la diseñadora, un aspecto que ambos han cuidado con especial atención.