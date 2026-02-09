Los récords del Supertazón 60 más allá del emparrillado

El Supertazón 60 de la NFL dejó cifras interesantes más allá del emparrillado, entre ellos, el costo de los anuncios durante su transmisión, así como el número de jets privados que aterrizaron en las inmediaciones del Levi’s Stadium, sede del evento, y la cantidad de alitas de pollo que los estadunidenses consumieron mientras veían el encuentro.

Para esta edición de la pelea por el trofeo Vince Lombardi, donde se enfrentaron los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle, se proyectaba que el número de espectadores superaría el récord que se produjo el año pasado, el cual fue de 127.7 millones de personas en Estados Unidos, quienes vieron el juego a través de plataformas de televisión y streaming, por lo que el enorme alcance del evento fue un gran atractivo para los anunciantes.

Hasta 10 millones de dólares por 30 segundos

En esta ocasión, los espacios publicitarios se vendieron en un promedio de 8 millones de dólares por unidad de 30 segundos, aunque un puñado se vendió por más de 10 millones de dólares, todo un récord, dijo Peter Lazarus, ejecutivo de NBC, la cadena que este año transmitió el juego y la cual, se especula, generará más de 700 millones de dólares en ingresos por anuncios publicitarios.

Por otro lado, Joe Pampliano, analista especializado en negocios relacionados con el deporte, informó en sus redes sociales que para este año se esperaba que más de mil jets privados viajaran al Supertazón. “Además de los costos operativos estándar, cada uno de estos aviones pagará una tarifa especial por evento de entre 3 mil y 40 mil dólares sólo por el estacionamiento”, mencionó el experto.

Asimismo, señaló que “la NFL ha utilizado su influencia para crear uno de los acuerdos comerciales más desiguales del deporte actual, pues controla 100 por ciento de la venta de entradas y está completamente exenta del pago de impuestos sobre las ventas”.

Fanáticos de las alitas de pollo

Otro rubro en el que se espera un récord fue en el número de alitas de pollo que los estadunidenses comieron en el Supertazón. La cifra de este año fue de mil 480 millones, unos 10 millones más que en 2025, de acuerdo con las proyecciones que hizo el National Chicken Council.

El volumen de dólares que se movieron en apuestas alrededor de esta edición de la final de la NFL también se incrementó al registrar mil 760 millones de dólares, cifra mayor en 20 por ciento respecto a la del año pasado, según la American Gaming Association (AGA).

El ausentismo laboral que se prevé para este lunes en Estados Unidos, un día después del Supertazón, también será mayor que el registrado en 2025.

Según la encuesta anual, realizada por la compañía de recursos humanos UKG, se estima que 26.2 millones de empleados estadunidenses faltarán al trabajo en el Super Sick Monday (Superlunes enfermo), lo cual significaría un costo de 5 mil 200 millones de dólares en pérdida de productividad.

Esa cifra superaría el récord de 2025, cuando 22.6 millones de empleados llamaron para decir que estaban enfermos por culpa del Supertazón.