Los funcionarios que están cumpliendo emanan de Acción Nacional: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván destacó que los funcionarios públicos emanados de Acción Nacional están dando resultados a la población chihuahuense.

Durante su gira por Meoqui mencionó que hay quienes dicen que el actual gobierno no ha hecho proyectos de infraestructura, sin embargo, recordó que existe una inversión de 4 mil millones de pesos tan solo en la red de carreteras estatales.

Asimismo, aseguró a la población de la región centro-sur que no están solos y que cuentan con el Gobierno del Estado.

“Gobierno del Estado está cumpliendo, los diputados locales están cumpliendo, los alcaldes están cumpliendo y déjenme decirles algo: los funcionarios que están cumpliendo emanan de Acción Nacional, así que es un mensaje para todos los chihuahuenses en la región centro-sur de que el PAN y el Gobierno del Estado están cumpliendo”.

En relación a la aparición del alcalde de Delicias, Jesús Valenciano en encuestas de medición del voto para la gubernatura, señaló que ojalá el Estado y el país tuvieran más funcionarios públicos como él, que tienen clara su vocación de servicio.

“Es un alcalde muy generoso, es un alcalde muy dispuesto, pero lo más importante es que es un alcalde muy trabajador, muy capaz, muy inteligente. Ojalá tuviéramos muchos Jesús valenciano en el Estado y en el país, porque es un hombre que conoce bien la política, pero sobre todo conoce muy bien su vocación de servicio”.