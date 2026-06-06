Logran rescatar a 39 migrantes tras incendio de tráiler en Texas

Agentes de la Patrulla Fronteriza rescataron este viernes a 39 migrantes que viajaban ocultos en la caja de un tráiler que se incendió tras una persecución iniciada luego de que el conductor evadiera un puesto de control migratorio en Texas.

De acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el incidente ocurrió alrededor de las 8:36 horas en el punto de revisión de Falfurrias, al sur de Texas.

La agencia informó que un perro entrenado para detectar personas alertó sobre posible presencia humana en el remolque.Cuando los agentes solicitaron una inspección secundaria, el conductor aceleró y huyó del lugar.

La persecución se desarrolló sobre la carretera US 281. Según el CBP, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) colaboraron en el operativo y utilizaron dispositivos para ponchar las llantas del vehículo.

Información de Agencia Reforma