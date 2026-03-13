Logran Educación y Sección 8 del SNTE acuerdos para docentes del sistema USICAMM

Con el propósito de fortalecer la coordinación y establecer acuerdos en beneficio del magisterio chihuahuense, autoridades educativas y sindicales de Chihuahua, encabezadas por el secretario de Educación y Deporte (SEyD), Francisco Hugo Gutiérrez Dávila y el secretario general de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, sostuvieron una reunión de trabajo con directivos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México.



Durante el encuentro, se integró una minuta de acuerdos en la que se puntualizaron avances relevantes, que abonarán al óptimo desarrollo del servicio educativo en la entidad.



Entre los alcances logrados destaca la aprobación próxima de la estructura ocupacional, garantizando con ello la plantilla docente y administrativa de los diferentes centros educativos; a su vez, es importante subrayar que las categorías no previstas al momento en la estructura ocupacional podrán ser cubiertas temporalmente para que no se vea afectado ni interrumpido el servicio educativo. También resalta la atención a diversos casos vinculados con los procesos de promoción, recategorización y asignación de horas adicionales, de igual manera, se acordó la revisión de situaciones específicas de docentes derivadas de cambios especiales.



Este encuentro también permitió continuar con la gestión para que las y los docentes de los diferentes niveles educativos puedan participar en el proceso de promoción vertical, que será un tema al cual se le estará dando puntual seguimiento por parte de las autoridades.



En la reunión participaron los representantes de la dirigencia del CEN del SNTE, Silvia Luna Rodríguez e integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 8, así como la directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López Ramírez.



Por parte de la USICAMM estuvieron presentes el director general de Admisión, Manuel Rodríguez González, y el coordinador de Asuntos Jurídicos y Normatividad, Miguel Ángel Guerrero López.