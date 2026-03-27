Logran Bowí y JuárezBus certificación española, los primeros en el país

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda dio a conocer que tanto la ruta troncal Bowí como el JuárezBus obtuvieron una certificación por la Agencia Española en Normalización en materia de transporte público con lo cual, la “Operadora de Transporte Vivebús” (OTV) es la primera en obtener dicho distintivo a nivel nacional.

Explicó que para la certificación se evalúan una serie de reactivos relacionados con el servicio público como la condición de los camiones, la capacitación de los chóferes, el sistema de recaudo, las rutas, entre otros.

De la Peña Grajeda expresó que la Secretaría General está de manteles largos al considerar que con ello, se consolida el esfuerzo que ha hecho la gobernadora Maru Campos para modernizar el sistema de transporte público en la entidad.

“Aunque a algunos les guste demeritar el gran esfuerzo que se ha hecho por la gobernadora Maru Campos en todo este tiempo, pues está claro que incluso una agencia prestigiada, una agencia española que se dedica prescisamente a hacer estos procedimientos de evaluación en materia de transporte público nos acaba de dar esta buena noticia”.