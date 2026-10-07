Logra FEM sentencia de 16 años y 8 meses de prisión contra acusado por delitos sexuales

– El Ministerio Público apeló la resolución que absolvió al acusado y en una Segunda Instancia se obtuvo el fallo condenatorio que lo declaró penalmente responsable

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y 8 meses de prisión dictada en contra de Ubaldo Rigoberto D.M., tras ser declarado penalmente responsable del delito de violación con penalidad agravada, por una Segunda Instancia.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, demostraron con pruebas fehacientes que el ahora sentenciado, agredió sexualmente a la víctima menor de edad, en un periodo comprendido de enero del 2019 al enero del 2020, en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata en la ciudad de Chihuahua.

En apego a las etapas procesales en el juicio oral 157/2022, se contó también con la asesoría legal de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

No obstante, en el citado juicio oral, el acusado fue absuelto, resolución que fue apelada por la FEM, logrando que una Sala Penal revocará la sentencia absolutoria y lo declarará penalmente responsable, y en la audiencia de individualización de sanciones recibiera la sentencia que purgará en el Cereso de Aquiles Serdán.

Asimismo, fue condenado a pagar el monto de la reparación integral del daño a favor de la víctima.