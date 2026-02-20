Loera confirma interés por alcaldía de Juárez, pero pide no ser descartado para la gubernatura

Al posicionarse sobre las recientes encuestas privadas que colocan a Morena con ventaja en el estado de Chihuahua y en la frontera, el senador Juan Carlos Loera De la Rosa afirmó que el avance de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, es el reflejo del trabajo territorial permanente realizado a lo largo de más de una década.

Distintas encuestas muestran a Juan Carlos Loera como uno de los tres perfiles más fuertes para buscar la gubernatura y su ventaja sólida de dos a uno frente a la segunda política rankeada que busca la alcaldía a Juárez, lo que se ha convertido en un termómetro rumbo al Consejo Nacional del 7 de marzo, donde se establecerán las reglas de la contienda interna del partido.

El senador Loera enfatizó que las encuestas son “una fotografía del momento” y, por ello, celebró aparecer en éstas como un líder consolidado rumbo al 2027, aún sin haber realizado campaña anticipada ni invertir recursos en propaganda ni utilizar indebidamente una estructura administrativa para su promoción personal.

“Sin gastar un solo centavo, sin espectaculares y sin estructura administrativa a mi servicio, estas mediciones muestran que existe confianza ciudadana”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa en su Casa de Enlace de Ciudad Juárez, el legislador subrayó que el crecimiento del movimiento, fundado por Andrés Manuel López Obrador, es producto de una construcción política desde el territorio.

“Este reconocimiento no es casualidad. Es resultado del trabajo de quienes entendimos desde el inicio que este movimiento no se construye desde el escritorio, sino desde el territorio”, expresó.

Loera recordó su participación en el primer Comité Ejecutivo Nacional de Morena, su papel en la organización electoral de 2018 en Chihuahua y su responsabilidad como primer delegado del gobierno de México en el estado para cimentar los programas de bienestar.

El senador presentó resultados de dos casas encuestadoras nacionales —Rubrum y Massive Caller— que colocan a Morena al frente en las preferencias electorales en Chihuahua. Rubrum otorga a Morena una ventaja de cinco puntos porcentuales sobre el PAN; mientras Massive Caller amplía esa distancia a 11.6 puntos.

En cuanto al proceso interno de Morena hacia 2027, Rubrum le otorga cerca del 21% de preferencia entre aspirantes del partido para la Gubernatura.

En este contexto, el legislador recordó que en 2020 inició con menos de 10 puntos en las mediciones y logró ganar la encuesta interna al posicionarse con ventaja a través del trabajo Casa por casa.

“Lo asumo con humildad y responsabilidad. Donde el movimiento y el pueblo consideren que puedo servir mejor, ahí estaré”, señaló.

En el caso específico de Ciudad Juárez, Rubrum otorga una ventaja contundente del Senador sobre otros aspirantes de Morena (43%). También muestra preferencias electorales de 47.5% para Morena frente a 23% del PAN.

Ante la pregunta sobre si le interesa la alcaldía de Ciudad Juárez, el político juarense respondió que sí, pero pidió esperar los tiempos y también que no se le descarte para otra posición porque él estará donde sirva de mejor manera a su partido y al pueblo chihuahuense.

“El fondo del mensaje es que no nos hemos despegado del territorio. Seguimos caminando casa por casa, escuchando a la ciudadanía. Ahí están los resultados”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que su prioridad actual es cumplir su responsabilidad en el Senado y fortalecer al movimiento rumbo a 2027 con unidad y honestidad.