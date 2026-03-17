Localizan vehículo robado en Dallas, fue abandonado en Guazapares

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron abandonado un vehículo que contaba con reporte de robo en el extranjero, la tarde de ayer lunes en la comunidad Santa Matilde, del municipio de Guazapares.

Al realizar un recorrido para la prevención y disuasión del delito, los agentes detectaron un vehículo de la marca Mercedes Benz, línea GLK350, modelo 2010, color negro con placas del estado de California, cuya revisión de sus números de serie establece que cuenta con reporte de robo del día 30 de mayo del 2013, en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos.

El vehículo fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlo a disposición del Ministerio Público que realizará las diligencias necesarias.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.