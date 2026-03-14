Localizan tanque de gas cloro con fuga en Rinconada Los Nogales

Un tanque de gas cloro perteneciente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) fue localizado con una fuga en el cruce de las calles Sierra del Puma y Sierra Madre Oriental, en la colonia Rinconada Los Nogales.

El recipiente había sido robado previamente del pozo Sapo Verde y fue encontrado por un vecino entre un montón de llantas en un terreno baldío, quien alertó a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y personal del Cuerpo de Bomberos, quienes implementaron un operativo para acordonar la zona, levantar los reportes correspondientes y tomar las medidas necesarias para prevenir incidentes mayores debido a la fuga del químico.