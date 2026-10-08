Localizan sin vida a una mujer en habitación de hotel Don Rubén

Una mujer sin vida fue localizada al interior de una habitación de un hotel ubicado en la salida de Chihuahua a Cuauhtémoc, lo que movilizó a elementos policíacos.

El hallazgo ocurrió al filo de la medianoche del miércoles, en un hotel denominado Don Rubén, el cual se ubica sobre la avenida Silvestre Terrazas y calle 120.

Según el reporte, se trata de una mujer de aproximadamente 50 años de edad, la cual se quitó la vida con medicamentos controlados.

Al lugar arribaron policías municipales y elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes se hicieron cargo del presunto suicidio.