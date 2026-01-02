Localizan sin vida a hombre en vivienda al norte de la ciudad

Un hombre de aproximadamente 54 años de edad fue localizado sin vida la tarde de este viernes al interior de un domicilio ubicado en la colonia Chihuahua 2094, al norte de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, el hombre presuntamente estuvo ingiriendo bebidas embriagantes durante el día de ayer y la madrugada de este viernes. Fue durante la tarde cuando familiares lo encontraron sin signos vitales en el dormitorio de la segunda planta del inmueble.

Ante el hallazgo, los familiares dieron aviso al número de emergencias 911, arribando al lugar elementos de seguridad y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Antonio Lozano y casi Rodolfo Gaos Zamudio. La zona fue acordonada mientras se notificaba a las autoridades correspondientes.

Las causas de la muerte aún no han sido determinadas, por lo que personal de la Fiscalía se encargará de las investigaciones y del levantamiento del cuerpo.