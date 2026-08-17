Localizan sin vida a dos hombres e reportados como desaparecidos en Álvaro Obregón; estaban dentro de una presa

Elementos de la Policía Municipal, adscritos a Mando Único en Álvaro Obregón, atendieron un reporte de dos personas que se encontraban desaparecidas desde el pasado sábado 15 de agosto, en la Seccional de Álvaro Obregón.

El reporte fue recibido alrededor de las 11:40 horas, por lo que se comisionó a la unidad para trasladarse al campo menonita 7C, donde los agentes se entrevistaron con familiares de los dos hombres.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, se trata de Ismael C M, de 22 años, y Emir Axael Q G. Indicaron que desde aproximadamente las 20:00 horas del sábado desconocían su paradero y que, durante la mañana de este lunes, localizaron una cachucha perteneciente a uno de ellos en las inmediaciones de una presa, por lo que solicitaron apoyo para iniciar una búsqueda.

Al operativo se sumaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Manitoba, así como personal de Cruz Roja Mexicana del campo 101 y Manitoba, quienes realizaron labores de búsqueda en los alrededores y dentro de la presa, utilizando una lancha, equipo especializado y drones.

Durante las labores, los cuerpos de emergencia localizaron a los dos hombres al interior de la presa, ya sin signos vitales. Los cuerpos fueron identificados en el lugar por sus familiares.

De manera preliminar, se presume que ambos habrían perdido la vida por ahogamiento; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar oficialmente la causa de muerte.

Personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, adscrito al Seccional de Álvaro Obregón, acudió al lugar y se hizo cargo de la escena para realizar las diligencias correspondientes.