Localizan sano y salvo a adolescente de 16 años y a do mas, reportados como ausentes en Meoqui

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada para la Búsqueda y Localización de Personas Ausentes y/o No Localizadas, localizó sanos y salvos a un adolescente y a dos adultos, que contaban con reporte de ausencia en las ciudades de Meoqui y Chihuahua.



Gracias a la inmediata implementación de los protocolos de localización, ayer lunes fue localizado en Meoqui, el adolescente de 16 años de edad, de iniciales O. I. G. Ch.



Asimismo, hoy martes fueron localizados Jesús P. C., de 61 años de edad, y Jesús Leopoldo A. G., de 28 años de edad.



En sus respectivas declaraciones ante agentes del Ministerio Público, indicaron que no fueron víctimas de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.



La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de atender los reportes de ausencia y no localización de personas de manera inmediata, a fin de brindar certeza y tranquilidad a sus familiares.