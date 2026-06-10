Localizan restos óseos en carretera Parral- Guadalupe y Calvo, analizarán si son de origen humano

• Serán sometidos a pruebas periciales para determinar si son de origen humano

Durante un operativo de rastreo y búsqueda de personas, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, localizaron restos óseos a un costado de la carretera que conduce de Parral a Guadalupe y Calvo.

La intervención encabezada por la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, se realizó este miércoles 10 de junio con apoyo de Personal de la Agencia Estatal de Investigación y Peritos.

El equipo multidisciplinario realizó recorridos pedestres en el tramo comprendido entre los kilómetros 31 y 34, en búsqueda de indicios que permitan robustecer y esclarecer casos de desaparición.

Como resultado del operativo interinstitucional, las autoridades localizaron cuatro fragmentos óseos, los cuales serán analizados con pruebas de genética y antropología forense para determinar si son de origen humano y si tiene vínculo con alguna investigación vigente.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.