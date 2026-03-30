Localizan osamenta en brecha de Barraganes

La mañana del pasado sábado 28 de marzo del 2026, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, localizó una osamenta en una brecha que conduce a la localidad de Barraganes, municipio de Cuauhtémoc.

Personal de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida que acudió al lugar, tuvo a la vista una osamenta, semienterrada la cual se hallaba envuelta en una cobija en color rosa, sin vestimenta visible.

Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para realizar los estudios periciales correspondientes que permitan su identificación, así como las causas de su fallecimiento.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos en coordinación con distintas corporaciones e instituciones de Gobierno.