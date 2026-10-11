Localizan en EE.UU. a 6 migrantes desaparecidos en Chiapas

Siete migrantes extranjeros reportados como desaparecidos entre 2016 y 2023 en Chiapas fueron localizados en Estados Unidos.

En declaraciones a la prensa, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que tres de los migrantes son originarios de Honduras, dos de El Salvador, uno de Colombia y uno de Guatemala.

Según Llaven Abarca, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó a la Fiscalía de Chiapas que los siete se encuentran en ese país.

Ellos confirman que estas personas ingresaron a su país, ingresaron de forma irregular, tienen el registro allá, allá están en Estados Unidos”, indicó el funcionario.

El fiscal no precisó cuándo fueron localizados ni si permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

No obstante, medios mexicanos reportaron que estarían recluidos en centros de detención en Estados Unidos.

Llaven Abarca añadió que sus nombres serán dados de baja del registro estatal de personas desaparecidas y que la Fiscalía ha retomado expedientes atrasados de denuncias por desaparición, principalmente de extranjeros.

Además, informó que desde hace seis meses se ha reforzado la colaboración con el Centro Transnacional Antipandillas para localizar en Chiapas a personas con antecedentes penales u órdenes de captura en sus países de origen.

En México, hay más de 130 mil personas aún sin localizar, mil 954 de ellas en Chiapas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que contabiliza las desapariciones desde 1950.

No obstante, las cifras oficiales solo reportan 317 personas migrantes desaparecidas en todo México, 19 en Chiapas.

Organizaciones como Amnistía Internacional han alertado de un “importante subregistro” de estos casos y de los riesgos que enfrentan los migrantes en su paso por México, en particular por Chiapas.

El anuncio del fiscal de Chiapas ocurre además en medio de una política migratoria en México que ha favorecido la contención del tránsito hacia EE.UU., con reforzamiento de presencia militar y operativos en las fronteras norte y sur.

Según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, los encuentros con migrantes en la frontera con México cayeron más del 84 por ciento entre 2024 y año fiscal 2025, al pasar de más de 1.5 millones a 237 mil 538.

Con información de EFE