Localizan con vida a mujer estadounidense reportada como desaparecida

* El Grupo Especializado de Búsqueda la localizó en perfecto estado de salud en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos a través de la Comisión Local de Búsqueda, registró la localización con vida de una persona de nacionalidad extranjera, reportada como desaparecida ante la Comisión Nacional de Búsqueda.

El Grupo Especializado de Búsqueda detonó una búsqueda en vida con respecto a la desaparición de la persona identificada con el nombre de Savanna Nicole L. A., reportada como desaparecida desde el 07 de marzo de 2026.

De acuerdo con la información remitida por la CNB, la persona se encontraba en el estado de Chihuahua cuando tuvo contacto por última ocasión con su familia, por lo que se implementó un plan de búsqueda y localización con vida.

Personal de la CLB reportó la localización con vida en un domicilio de la colonia República, en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, donde se le realizó una entrevista y se recabó la prueba de vida correspondiente para concluir con el expediente.

El reporte se actualizó con resultados positivos para la localización con vida, descartando que esta desaparición se relacionara con cualquier hecho delictivo.