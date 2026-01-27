Localizan a hombre sin vida en domicilio de la colonia República en Cuauhtémoc

La tarde de este martes 27 de enero, autoridades municipales atendieron el reporte del hallazgo de una persona sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia República, en la ciudad de Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el aviso ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 16:47 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal hasta el cruce de las calles Sonora y Segunda.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer de aproximadamente 70 años de edad, quien señaló que acudió al domicilio de su hermano con la intención de llevarlo a recibir atención médica; sin embargo, al no obtener respuesta tras llamar en repetidas ocasiones, solicitó apoyo.

Con ayuda de un familiar del arrendador del inmueble, se logró observar desde el patio que el hombre se encontraba tirado en el suelo, boca abajo y sin reaccionar, por lo que se procedió a ingresar al domicilio para verificar la situación.

En el interior fue localizado un masculino de tez morena, complexión delgada y estatura aproximada de 1.65 metros, quien vestía pantalón y chamarra en color beige y se encontraba descalzo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras la valoración correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, sin que en ese momento se determinara la causa del fallecimiento, la cual podría ser de origen natural.

Posteriormente, se notificó a personal de la Fiscalía General del Estado, Zona Occidente, adscritos al área de delitos contra la vida, quienes se hicieron cargo de la escena y dieron inicio a las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.