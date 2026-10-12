Localizan a hombre sin vida dentro de una caja seca en la colonia 20 Aniversario

Chihuahua, Chih.- Un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado sin vida la tarde de este lunes al interior de una caja seca que presuntamente utilizaba como vivienda, en el cruce de las calles Genaro Vázquez y Miguel Cigala, en la colonia 20 Aniversario. Vecinos del sector reportaron el hallazgo luego de notar que durante varias horas no había movimiento en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento, por lo que acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba varias ampollas en el cuerpo y aparentemente padecía desnutrición.

Hasta el momento, las causas de la muerte no han sido determinadas. En el lugar no se localizaron jeringas, hipodérmicas ni otros materiales que permitieran establecer alguna posible causa del fallecimiento, por lo que las autoridades ministeriales realizarán las investigaciones y diligencias correspondientes.