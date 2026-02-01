Localiza SSPE, con apoyo de drones, a maratonistas extraviados en Rosales

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del personal piloto de drones, localizó a un grupo de tres maratonistas que se encontraban extraviados en el municipio de Rosales, luego de desviarse de la ruta durante su participación en la carrera “Calvario Trail Run Orinda”.

El hecho se registró durante la noche del pasado 31 de enero, cuando la Policía del Estado mantenía un despliegue preventivo para garantizar la seguridad del evento deportivo, realizado en el poblado de Orinda. Al caer la tarde, se detectó que tres participantes no se habían reportado al concluir la competencia.

Ante esta situación, el equipo de pilotos de drones de la SSPE activó de inmediato un operativo de búsqueda en la zona. Minutos después, una de las aeronaves no tripuladas logró ubicar al trío de deportistas, lo que permitió alertar de manera oportuna a los elementos en tierra.

Con apoyo de la información proporcionada por el dron, los policías se trasladaron al punto exacto, siendo guiados por rutas seguras. Una vez localizadas las personas, se realizó la revisión de su estado de salud, se les brindó hidratación y posteriormente fueron trasladadas para una valoración médica más completa.

Cabe destacar que el uso del dron permitió no solo la localización, sino también la orientación del personal operativo y de los propios deportistas a través de veredas seguras, lo que fue clave para una atención rápida y efectiva.

Este hecho refleja la utilidad y eficiencia operativa de la tecnología Centinela, particularmente mediante el uso de aeronaves no tripuladas, como parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.