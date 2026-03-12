Localiza Fiscalía Zona Sur a masculino reportado como desaparecido en Parral

Como resultado de los trabajos permanentes de búsqueda de personas coordinados por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, se logró localizar sano y salvo a un masculino de 54 años de edad, reportado como desaparecido el 20 de septiembre de 2025, en la ciudad de Parral.

Dicha persona, de nombre Ismael S. C., fue encontrada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) este jueves 12 de marzo, en calles de la colonia Ampliación Juárez.

En su declaración ante el Ministerio Público, dijo que su ausencia fue voluntaria, que se trasladó al municipio de Cuauhtémoc para trabajar y en dicho lugar perdió su teléfono celular, por lo que no pudo comunicarse con sus familiares para informarles sobre su paradero.

Posteriormente se reintegró a su entorno familiar, lo que permitió concluir los protocolos de localización y dar de baja el citado reporte.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.