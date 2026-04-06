Localiza FEM en NCG a mujer ausente en Chihuahua

Como parte de las intervenciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en materia de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad, fue localizada Guadalupe Magaly I. U., de 32 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua desde el 10 de marzo del 2026.

Esto, luego de haber sido vista por última ocasión en la colonia Veteranos el 09 de marzo y fue localizada hoy en el municipio de Nuevo Casas Grandes por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Una vez entrevistada por autoridades de esta Fiscalía, se confirmó su estado de salud, descartando haber sido víctima de algún delito, además refirió que su ausencia fue voluntaria.