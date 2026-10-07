Localiza FEM a tres mujeres que tenían reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

La implementación de los protocolos de búsqueda inmediatos, permitió a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, localizar sanas y salvas a dos adultas y a una menor de edad que contaban con reporte de ausencia en diferentes fechas, en la ciudad de Chihuahua.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación dieron con el paradero de Viviana R.D. de 32 años, ella se ausentó ayer lunes 05 de octubre,

Posteriormente, localizaron en la colonia Los Mezquites a Valeria Janeth G.M. de 28 años de edad, reportada ausente el día 03 de octubre del año en curso.

De la misma forma se localizó a la adolescente de iniciales B.A.O.G. de 15 años de edad, horas después de que fue reportada ausente este martes 06 de octubre, los agentes ministeriales la encontraron en la colonia Insurgentes.

Ante los respectivos agentes del Ministerio Púbico, indicaron que no fueron víctimas de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

Esta Fiscalía agradece la difusión y socialización de las pesquisas con el fin de optimizar las labores de búsqueda de personas, así mismo, se reitera que no es necesario esperar para interponer un reporte de ausencia ante la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes en la ciudad de Chihuahua, ubicada en la calle 51 y Rosales, colonia Popular.