Localiza FEM a mujer reportada desaparecida en Cd. Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia Zona Norte, localizaron en perfecto estado de salud, a una mujer de 33 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia, en la colonia Parajes del Sol, de Ciudad Juárez.

La persona identificada como Zulema R. P., contaba con reporte de no localización del pasado 04 de abril, por lo que, a través de las diligencias de investigación, así como de la comunicación directa que se mantuvo con allegados a su entorno social y familiar, se logró ubicar a la ausente en perfecto estado de salud.

La ausente fue presentada ante el Agente del Ministerio Público quien la entrevistó para descartar si fue víctima de algún delito.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.