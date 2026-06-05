Localiza FEM a dos de los cuatro adolescentes reportados ausentes en Cuauhtémoc

• Continúa la búsqueda de Yanise González y Alex Fernando Román Procopio, de 16 y 15 años de edad, respectivamente

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron sanos y salvos a dos de los cuatro adolescentes que fueron reportados ausentes y/o extraviados la noche de ayer jueves en la ciudad de Cuauhtémoc.

Las pesquisas se activaron luego de que personal del Centro de Adaptación Neurobiológica para Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, reportaran ante la Fiscalía de Mujeres, la salida no autorizada de los menores de edad, activándose de inmediato los protocolos de búsqueda.

De esta manera se logró dar con el paradero de los adolescentes de iniciales V.G.A.S. y J.M.C.C., de 14 y 16 años de edad, quienes refirieron a la autoridad ministerial que su ausencia fue voluntaria y que no fueron víctimas de algún delito.

Continuando los trabajos de búsqueda para localizar a los otros dos adolescentes ausentes, de nombres Yanise González y Alex Fernando Román Procopio de 16 y 15 años de edad respectivamente.

Esta representación social agradece la colaboración de la ciudadanía y medios de comunicación para socializar las pesquisas y optimizar las labores de búsqueda y localización.