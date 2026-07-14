Localiza FEM a dos adolescentes con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

La pronta activación de los Protocolos Alba, permitió a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizar sanas y salvas a dos adolescentes que contaban con reporte de ausencia ante la Fiscalía de la Mujer, en la ciudad de Chihuahua.

En la colonia Cerro Grande, localizaron a la adolescente de iniciales A I.I.A.G. de 14 años de edad, a quien sus familiares la reportaron ausente la tarde de ayer lunes 13 de julio, cuando perdieron su contacto en la colonia Mirador.

Además, se localizó a la adolescente de iniciales D.L.V.V., de 17 años de edad, en la colonia Cerro Coronel, quien el pasado sábado 11 de julio se salió de un centro de asistencia social ubicado en la colonia San Felipe.

En las entrevistada a cargo de los respectivos Agentes del Ministerio Público, las menores de edad localizadas, dieron a conocer que su ausencia fue voluntaria y que no fueron víctimas de algún delito.