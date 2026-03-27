Localiza FEM a adolescente que contaba con reporte de ausencia

Derivado de las acciones de búsqueda y localización inmediata, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, localizaron a la adolescente de iniciales K.G.M.C. de 17 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua.

La adolescente se ausentó el 20 de marzo del 2026, en la colonia Cerro de la Cruz en la ciudad de Chihuahua, fue reportada por sus familiares ayer jueves 26 de marzo ante el Ministerio Público de la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes.

Una vez localizada, se corroborar su estado de salud y en se le realizó una entrevista en la que descartó que hubiera sido víctima de algún delito y refirió que su ausencia fue voluntaria.