Localiza AEI en Chihuahua a mujer reportada desaparecida en Galeana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), destacamentados en la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, localizaron sana y salva a Michelle Yahaira S. O., de 21 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición y/o ausencia desde el pasado 07 de marzo, en la colonia San Gerónimo, del municipio de Galena, Chihuahua.

Fue en colaboración con la Unidad de Mujeres Desaparecidas y/o Extraviadas de la Fiscalía Especializa en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) en la Zona Centro, que pudieron localizarla en un domicilio del Fraccionamiento “Pensiones Civiles del Estado”, en la ciudad de Chihuahua.

Lo anterior, derivado de las investigaciones y recorridos en las comunidades de Hermenegildo Galeana, LeBarón y en la capital del estado, concluyendo con su localización.

Una vez que rindió declaración ante el Ministerio Público para conocer el motivo de su ausencia, se dio por concluido el reporte de desaparición.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.