Localiza AEI a mujer con reporte de ausencia en Parral

Como resultado de la oportuna y efectiva implementación de los protocolos de búsqueda, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, localizaron sana y salva a una mujer de 43 años de edad, reportada como ausente ayer miércoles en la ciudad de Parral.

La mujer, de nombre Adriana Nohemí R. S., fue encontrada en un domicilio ubicado en la calle Carlos Fuero, momentos después de que los Agentes recibieron el reporte y activaron el operativo de búsqueda.

En declaración ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia, indicó que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de la comisión de algún delito.

Posteriormente se reintegró a su núcleo familiar, lo que permitió concluir los protocolos de localización y dar de baja el reporte de ausencia.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, reiteran su compromiso de trabajar de manera permanente en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.