Localiza AEI a madre e hija que tenían reporte de ausencia en Guachochi

• Presuntamente fueron privadas de la libertad por hombres armados y posteriormente liberadas, hecho que ya es investigado

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron sanas y salvas a madre e hija que contaban con reporte de ausencia y/o extravío, interpuesto el pasado lunes 29 de diciembre en el municipio de Guachochi.

La implementación de los protocolos de búsqueda e investigación, permitió localizar a Miriam Soledad P. A., de 32 años de edad, y a la menor de iniciales D.R.N.P., de 12 años, quienes se encontraban ausentes desde el pasado 26 de diciembre, en el Bajío de Las Palmas.

Sin embargo, derivado de la localización, se inició una investigación ministerial, ya que reportaron haber sido víctimas del delito de privación de la libertad, ya que manifestaron que varias personas que portaban armas de fuego se las habían llevado por la fuerza.

Este miércoles por la madrugada, las acercaron a su domicilio y las dejaron en libertad, por lo que notificaron de lo sucedido a las autoridades.