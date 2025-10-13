“Yo puesto”, trabajo lo más importante para construir otras aspiraciones: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda reiteró su interés de ocupar una candidatura en los próximos comicios y consideró que el trabajo es lo que sirve para construir otras aspiraciones.

“Yo puesto. Creo que lo más importante es el trabajo, hoy como secretario general de Gobierno, con ese trabajo es como presenta uno credenciales para tener o construir otras aspiraciones”.

Asimismo, De la Peña se dijo a favor de que Acción Nacional contemple la apertura de sus candidaturas a perfiles que no necesariamente sean parte de la militancia ya que los proyectos de gobierno deben construir desde una visión ciudadana y no monolítica.