“Yo no puedo perder el tiempo en perseguir a nadie cuando hay necesidades tan urgentes en Chihuahua”: Maru acerca de Javier Corral

Noticias de Chihuahua.-

La virtual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que ella no perderá el tiempo en persecuciones políticas, luego de que ella misma fuera blanco de éstas por parte del gobernador Javier Corral, pues afirmó que existen necesidades urgentes que deben ser atendidas en el estado.

“Yo me voy a dedicar a las cosas importantes para los chihuahuenses, es un recurso pequeño el que tiene el gobierno del estado, necesidades ilimitadas, no podemos, yo no puedo perder el tiempo en perseguir a nadie, en molestar a nadie, cuando hay necesidades tan urgentes como la seguridad pública, la reactivación económica y la salud”, así lo señaló en entrevista telefónica con Adela Micha.

“Yo no voy a perder mi tiempo en perseguir a nadie” enfatiza en #MLDA @MaruCampos_G la virtual gobernadora de #Chihuahua al asegurar que hay cosas más importantes que atender. #HeraldoTV pic.twitter.com/9BjK5V0yE5 — Adela Micha (@Adela_Micha) June 7, 2021

Maru Campos señaló que ya espera llevarse bien con el gobernador Javier Corral, “que aquí muere”, en referencia a la persecución política que emprendió el mandatario estatal y que se recrudeció el año pasado, cuando la Fiscalía General del Estado le abrió una carpeta de investigación por presuntamente cometer el delito de cohecho.

Sin embargo, Campos Galván se defendió y en noviembre del 2020 acusó a Corral de buscar descarrilarla en la carrera por la gubernatura, con la intención de imponer como candidato del PAN al senador Gustavo Madero, quien el 24 de enero de este año perdió la elección interna y por ende Maru se quedó con la candidatura panista.

Ayer, Maru Campos ganó la elección constitucional, según los conteos rápidos y el PREP del INE y del Instituto Estatal Electoral, lo que la convertirá en la primera mujer en gobernar Chihuahua.