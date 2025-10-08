Yo no me metí, escuché desacuerdos entre panistas, pero ni me preocupa ni me molesta: Estrada a Daniela por espectaculares

Ante la polémica por los espectaculares con la imagen de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien le respondió al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, que se ocupe de su partido y las presuntas acusaciones de corrupción, el coordinador morenista afirmó que él no se metió y que si opino al respecto es por qué se le preguntó y porque también escuchó desacuerdos entre panistas.

“Mandarle un saludo a la presidenta del PAN, respetuoso además. Yo dije nada más dos cosas: se quejaron mucho de los espectaculares que colocaron el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y la senadora Andrea Chávez, y que le preguntaran a los panistas qué opinaban de esos espectaculares. En realidad yo no me metí. Ni me preocupa, ni me molesta”, declaró Estrada Sotelo.

“Sostengo lo que dije y lo vuelvo a aclarar. Escuché desacuerdos entre panistas, yo por eso dije, que sean los panistas quienes opinen”, añadió el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Chihuahua.

Asimismo, y en respuesta a lo que dijo su homólogo del PAN, Alfredo Chávez, de que se meta a Acción Nacional para que sepa qué piensan los panistas respecto a los espectaculares, Estrada afirmó que él es un hombre de convicciones y que para nada concuerda con los principios ideológicos del PAN, además, reconoció que es normal que existan diferencias entre los militantes de los partidos políticos: “no necesitamos estar adentro para saber qué se está dando en uno u otro partido, no me asusta, pero es normal que suceda”.