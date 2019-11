Yako Rodríguez amaga con impedir aprobación de Presupuesto 2020

Noticias de Chihuahua.-

Eraclio Rodríguez, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo de la Cámara de Diputados, amagó con impedir la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020, ya sea en el Palacio de San Lázaro o en una sede alterna, de no llegar a un arreglo para la reasignación de 24 mil millones de pesos al campo.

El legislador desmintió la versión del coordinador de Morena, Mario Delgado, quien después de la reunión que sostuvieron integrantes de la Junta de Coordinación Política, líderes campesinos e integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, afirmó que acordaron desbloquear uno de los accesos al recinto para libre tránsito para perder sostener la reunión dentro de las instalaciones.

Al respecto, Rodríguez lo refutó y afirmó que en tanto no haya acuerdo para la reasignación presupuestal, no se permitirá el acceso al Palacio de San Lázaro ni la realización de la sesión para aprobar el presupuesto, ni en la Cámara de Diputados ni en una sede alterna.

“No hay ningún acuerdo de liberar nada y nosotros el presupuesto los debemos defender y estar con los compañeros… nosotros vamos a buscar que mientras tengamos tiempo para llegar a un acuerdo, vamos a buscar un acuerdo, mientras eso no se dé tampoco va a haber votación… nomás no hay reunión, no vamos a tomar la tribuna, vamos a tomar la cámara, no va a haber reunión, no va ha haber reunión en ningún lado” advirtió Eraclio Rodríguez.