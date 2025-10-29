Ya no se justifica asistencia virtual a Sesiones; analizarían permitirlo en Comisiones

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que ya no se justifican las asistencias virtuales a la Sesiones, sin embargo, dijo que podrían analizar el permitir ese tipo de asistencia a Comisiones.

“No se justifica actualmente la conexión. Como presidente de la JUCOPO he estado platicando con algunos coordinadores de bancada, hemos tratado de consensuar el tema. Que cuando un diputado hago uso de esa conexión remota sea justificada”, declaró Estrada Sotelo.

Sin embargo, el coordinador morenista resaltó que la asistencia virtual a Comisiones legislativas pudiera reconsiderarse.

Así lo dijo luego de las polémicas que se han registrado de que varios legisladores “abusan” de las conexiones virtuales para no acudir de manera presencial a Sesión.