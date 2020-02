Ya no habrá compras consolidadas con el IMSS; licitará estado medicamentos

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que tras rarificarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se advertían al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) también se decidió que el estado ya no participará en las compras consolidadas de medicamentos con el IMSS.

Fue el mimo López Obrador el que pidió que fueran los mismos estados no adheridos los que adquirieran los medicamentos mediante sus propios procesos de licitación para que la federación no quedara mal en caso de que la compra consolidada no resultara exitosa.

Esto porque la última compra en que participó Chihuahua tuvo problemas y muchas claves quedaron sin licitarse.

Para ello, la federación depositará el recurso correspondiente al estado de Chihuahua para que lo administre y surta las claves para el primer trimestre del año, en tanto que los medicamentos que sí fueron adquiridos se suministrarán paulatinamente.