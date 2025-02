«Ya di mi dosis de disciplina partidista»: Javier Corral rechaza afiliarse a Morena

El senador Javier Corral afirmó que se mantiene firme en continuar como legislador de la bancada de Morena, pero no se afiliará al partido.

El senador Corral no asistió hoy a la reunión que encabezaron la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, con senadores de ese partido.

Dicha reunión tuvo el propósito de afiliar o reafiliar a los legisladores, así como pedirles que hagan afiliación en sus estados, además de que firmaran un decálogo de compromisos.

El senador Javier Corral afirmó que se mantiene firme en continuar como legislador de la bancada de Morena, pero no se afiliará al partido.

El senador Corral no asistió hoy a la reunión que encabezaron la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, con senadores de ese partido.

Dicha reunión tuvo el propósito de afiliar o reafiliar a los legisladores, así como pedirles que hagan afiliación en sus estados, además de que firmaran un decálogo de compromisos.

TE PODRÍA INTERESAR

Miguel Ángel Yunes Márquez se afilia a Morena tras apoyo a reformas de ese partido

EXPANISTA

Miguel Ángel Yunes Márquez se afilia a Morena tras apoyo a reformas de ese partido

Nahle pide a Morena rechazar la afiliación de Yunes Márquez: «No representa los postulados del movimiento»

EN REDES SOCIALES

Nahle pide a Morena rechazar la afiliación de Yunes Márquez: «No representa los postulados del movimiento»

“Yo no soy miembro de Morena y siempre he dicho que no voy a serlo. Yo estoy como un senador externo adscrito al grupo parlamentario de Morena, pero ya no pienso afiliarme a ningún otro partido. En mi caso, en su momento esto se lo expresé tanto al presidente López Obrador como a la presidenta Claudia Sheinbaum; yo ya pertenecí muchos años a un partido político que fue el PAN, yo ya di mi cuenta de dosis de disciplina partidista”, declaró.

Por su parte, el senador morenista Alfonso Cepeda Salas, que también es secretario general del sindicato magisterial, afirmó que hará una labor para convencer a un millón y medio de agremiados para que se afilien a Morena.

“El magisterio es plural, tenemos maestros de todos los partidos, pero hay muchos, muchos, que están convencidos de afiliarse a Morena, y nosotros facilitaremos que se afilien sin duda. Mucho, yo diría, un millón y medio, de dos millones y medio. Yo creo que a un millón y medio sí lo podemos convencer”, destacó.

Destacó que la afiliación será e módulos y también a través de 6 mil tabletas electrónicas que el partido Morena ya distribuyó en las 57 secciones del país.

Por su parte, la expresidenta de Morena y actual senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, dijo que es fundadora del partido en el gobierno, pero por ahora seguirá como parte del Partido del Trabajo.

“Yo soy fundadora de Morena, soy militante de Morena. Yo ni siquiera me enteré de que había tal reunión”, sostuvo.

Finalmente, el experredista José Sabino Herrera, ahora senador Morena, indicó que se afiliará a ese partido una vez que reponga su credencial de elector, ya que la extravió.