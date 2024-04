Xóchitl ganó el segundo debate; reafirma que es la presidenta que necesitamos: Gabo Díaz

Quedó demostrado que Xóchitl es la candidata del cambio positivo que tanto necesitamos en México, que traerá seguridad, crecimiento económico y salud, que nos ha arrebatado Morena, dijo Gabo Diaz, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN al término del segundo debate organizado por el Instituto Nacional Electoral.

Xóchitl es la candidata que nos representa a la sociedad, que sabe cómo recomponer el rumbo del país, insistió

“En cambio, Sheinbaum volvió a mentir a las y los mexicanos diciendo que todo va bien y además no presentó propuestas realistas, todo quedó en publicidad a su jefe López Obrador y así no podremos salir adelante como país, porque ella quiere continuar en algo que ya está destruido, que no ha funcionado”

El dirigente insistió a las y los chihuahuenses en acompañar a Xóchitl, para trabajar para construir el México que merecemos; la esperanza está en Xóchitl, y este 2 de junio, se irán, pasarán como una mancha en la historia de México,

Morena nos ha quitado la posibilidad de crecer como país, pero también de tener nuevas carreteras, escuelas, hospitales, pero Xóchitl sabe cómo recuperarlos.

Claudia representa al régimen de odio, de corrupción y de abrazos a los criminales. Por eso dijo que, en este debate queda claro que Xóchitl, es la candidata que devolverá la seguridad, porque no queremos más odio, división, eso es lo que nos ha traído Morena, no nos conviene seguir en un México de falsedades y de mentiras

“En estas campañas no pensemos en nosotros, pensemos en el futuro que les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos; este 2 de junio definiremos entre la libertad y la paz o un gobierno populista que solo ha dejado crisis como en Venezuela, Cuba o Nicaragua”, finalizó el presidente estatal de Acción Nacional.