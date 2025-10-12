William Close & The Earth Harp Collective deslumbra a familias en el FICUU 2025

La imponente arpa gigante, transformó el escenario del Palomar en un instrumento monumental que envolvió al público con su sonido majestuoso

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de octubre de 2025.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, mediante el Instituto de Cultura, llevó la magia del arte y la música al parque El Palomar con la presentación de William Close & The Earth Harp Collective, un espectáculo que cautivó a las y los chihuahuenses dentro del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) edición 2025.

Con la asistencia de alrededor de 2 mil 500 personas, el concierto ofreció una experiencia única donde la fusión entre música, arquitectura y escultura se convirtió en un viaje sensorial inolvidable.

La imponente arpa gigante, creada e interpretada por el artista estadounidense William Close, transformó el escenario del Palomar en un instrumento monumental que envolvió al público con su sonido majestuoso.

El espectáculo, que ha recorrido escenarios de todo el mundo, encontró en Chihuahua un público entusiasta que disfrutó de cada nota y melodía, generando una velada mágica que permanecerá en la memoria de quienes asistieron.

Con esta presentación, el FICUU 2025 continúa consolidándose como una plataforma de encuentro cultural que combina el talento internacional con la participación y entusiasmo de la comunidad chihuahuense.

El Instituto de Cultura del Municipio agradece la gran respuesta del público e invitan a seguir disfrutando de las actividades del festival, que concluye este domingo con el concierto de Alejandro Sanz en la Plaza del Ángel, con acceso libre para todo público.