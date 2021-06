Votaría por MC dependiendo del candidato; no me uniría al partido: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, indicó que se encuentra en un proceso de reflexión sobre su permanencia en el Partido Acción Nacional (PAN) y reiteró que de salir, podría dar su voto en el futuro a Movimiento Ciudadano (MC), dependiendo de los candidatos que postulen y sin unirse a las filas de este instituto político.

Corral Jurado señaló que en MC tiene muchos amigos a quienes respeta y recordó que ya fue candidato a la gubernatura de este partido cuando fue en alianza con el PAN en el 2004. Además, reconoció que tiene muchas coincidencias con su agenda legislativa.

El mandatario añadió que en diversas ocasiones ha recibido la invitación de Movimiento Ciudadano para ser candidato tanto a la presidencia como a cargos legislativos, pero no aceptó porque él pertenece al PAN y no consideró correcto saltar de un instituto a otro.

“Si yo dejara el pan no pienso ingresar a otro partido, no está en el que a mí me gustaría participar. Yo sí creo que México necesita una nueva alternativa. No sé si el PAN tenga posibilidades de una rehabilitación ética, política y moral porque veo muy lejos esas posibilidades… Va a ser muy difícil que logre una reconstrucción ideológica, esencial y fundamental, sobre todo su compromiso en el combate a la corrupción”.