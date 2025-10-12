Viva Chihuahua, se cumplen 316 años de fundación: Marco Bonilla

Esta mañana el presidente municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza encabezó la ceremonia de aniversario en los pies de la escultura en honor a Don Antonio Deza y Ulloa.



En este evento se contó con la presencia de el Secretario de Hacienda José de Jesús Granillo en representación de la gobernadora Maru Campos, el cronista de la ciudad Rubén Beltrán, la magistrada presidenta Marcela Herrera y el secretario del Ayuntamiento Roberto Fuentes.

“Quiero reconocer este día a todos los chihuahuenses que han formado Chihuahua, hoy celebramos el alma que nos une el orgullo de pertenecer a una tierra noble y Leal”, comentó.

El alcalde destacó que Chihuahua es la cuna de la historia que ha forjado el país en la revolución.

cabe destacar que hoy concluye el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICCU) con el concierto gratuito de Alejandro Sanz.