Visitará programa Destilichadero 7 colonias del 10 al 15 de marzo

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará del 10 al 15 de marzo en siete colonias de la Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes, mientras que el sábado de 9:00 am a 12:00 del mediodía.

Aunado a ello, se realizan recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 10 de marzo

Colonia: Las Aguilas Quintas del sol

Cuadrante: Calle Arizona,Minessota, Antonio Ortiz Mena y Mary Land

Contenedor: C. Alabama y C. Alaska

Martes 11 de marzo

Colonias: Los llanos y ejidal

Cuadrante: Calle Dinosaurio, C. Carrizalillo, C. Pinabetes y 16 de septiembre.

Contenedor: calle Garambullo y calle 16 de septiembre.

Miércoles 12 de marzo

Colonia: La Minita y Puerta Del Sol

Cuadrante: Mina La Perla, Mina La Princesa y Calle Retorno Del Sol.

Contenedor: Calle Mina La Princesa y Mina Barroteran

Jueves 13 de marzo

Colonia: Rodolfo Fierro

Cuadrante: Progreso Nacional, Vialidad Los Nogales y Pablo Gámez

Contenedor: Progreso Nacional y calle Sosa Vera

Viernes 14 de marzo

Colonia: La Noria

Cuadrante: C. Vista del Bosque, Nueva España, C. 70 y C. Puerto Benito Juárez

Contenedor: Calle Noria Del Refugio esquina con La Noria

Sábado 15 de marzo

Colonia: Plan de Ayala

Cuadrante: R. Almada, C. Partido Nacional del Pueblo y C. Pablo López

Contenedor: C. Pablo López en Escuela Primaria Plan de Ayala