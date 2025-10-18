Visitará Destilichadero siete colonias del 20 al 25 de octubre

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará 20 al 25 de octubre en siete colonias de la Capital.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 20 de octubre
Colonias: Martin López
Cuadrante: C.114 1/2, Ave. Silvestre Terrazas, Francisco Y Madero a 15 De Mayo
Contenedor: C. 114 y C. Cananea En La Escuela
Martes 21 de octubre
Colonias: Punta Oriente
Cuadrante: Ave. Parque de Oriente, Punta los Barrenos, Ave. Paseos del Sol, periférico Francisco R. Almada
Contenedor: Punta el Alamillo y Punta las Guardias (En parque Banderas)
Miércoles 22 de octubre
Colonia: Revolución
Cuadrante: Ave. Homero, Ave. De las Industrias, Vicente Güereca, Ave. Tecnológico
Contenedor: Calle 27 de Noviembre y C. Tierra y Libertad (Esc. Prim. Arévalo Gardoqui)
Jueves 23 de octubre
Colonia: Pablo Gómez
Cuadrante: Blvd. Ortiz Mena, Presa Tecomatlan, Teófilo Borunda, Océano Pacifico
Contenedor: Presa del Bosque y Lucio Cabañas
Viernes 24 de octubre
Colonia: Haciendas Del Real
Cuadrante: Teófilo Borunda, Hacienda Del Real, Vía Imperial, Hda. Bonita
Contenedor: Hda. Del Real Y C. Carlota
Sábado 25 de octubre
Colonia: Lealtad I y Ampliación Lealtad
Cuadrante: Ave. Pacheco, Ponce De León, C.57, C. Melchor Guaspe
Contenedor: C. Cayetano Justiniani y C.45 1/2