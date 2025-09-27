Visitará Destilichadero seis colonias del 29 de septiembre al 4 de octubre

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podrían generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre en seis colonias de la Capital.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, mientras que el sábado de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 29 de septiembre
Colonia: Los Olivos
Cuadrante: Av. Imperio, Hidroeléctrica de Chicoasén, Guillermo Prieto Luján, Olivar de Ostia
Contenedor: Olivar de Armenia y Olivos de Cártago
Martes 30 de septiembre
Colonia: Jardines del Sol
Cuadrante: Av. Jardines del Sol, De la Realeza, Av. Imperio, Rey Fernando V
Contenedor: Plaza de Borda y Plaza del Prado (parque)
Miércoles 1 de octubre
Colonia: Sahuaros
Cuadrante: Guillermo Prieto Luján, Av. de las Industrias, Desierto del Mojave, Desierto de Sahara
Contenedor: Desierto de Sonora y Desierto de Gibson
Jueves 2 de octubre
Colonia: Granja San Joaquín
Cuadrante: 62a, Ejido Ranchería Juárez, San Luis
Contenedor: 62a y Ejido Ranchería Juárez
Viernes 3 de octubre
Colonia: Quintas Carolinas
Cuadrante: Av. Fedor Dostoyevski, Venceremos, Colegio Militar, Monte Albán, Vialidad Sacramento
Contenedor: Monte Everest y Monte Wilson
Sábado 4 de octubre
Colonia: Santo Niño
Cuadrante: Sor Juana Inés de la Cruz, Tecnológico, Teófilo Borunda, Av. Universidad
Contenedor: 31a y Escudero