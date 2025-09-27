Visitará Destilichadero seis colonias del 29 de septiembre al 4 de octubre

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podrían generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre en seis colonias de la Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, mientras que el sábado de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 29 de septiembre

Colonia: Los Olivos

Cuadrante: Av. Imperio, Hidroeléctrica de Chicoasén, Guillermo Prieto Luján, Olivar de Ostia

Contenedor: Olivar de Armenia y Olivos de Cártago

Martes 30 de septiembre

Colonia: Jardines del Sol

Cuadrante: Av. Jardines del Sol, De la Realeza, Av. Imperio, Rey Fernando V

Contenedor: Plaza de Borda y Plaza del Prado (parque)

Miércoles 1 de octubre

Colonia: Sahuaros

Cuadrante: Guillermo Prieto Luján, Av. de las Industrias, Desierto del Mojave, Desierto de Sahara

Contenedor: Desierto de Sonora y Desierto de Gibson

Jueves 2 de octubre

Colonia: Granja San Joaquín

Cuadrante: 62a, Ejido Ranchería Juárez, San Luis

Contenedor: 62a y Ejido Ranchería Juárez

Viernes 3 de octubre

Colonia: Quintas Carolinas

Cuadrante: Av. Fedor Dostoyevski, Venceremos, Colegio Militar, Monte Albán, Vialidad Sacramento

Contenedor: Monte Everest y Monte Wilson

Sábado 4 de octubre

Colonia: Santo Niño

Cuadrante: Sor Juana Inés de la Cruz, Tecnológico, Teófilo Borunda, Av. Universidad

Contenedor: 31a y Escudero