Visita Marco Bonilla zona rural del municipio

Noticias de Chihuahua.-

El candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Chihuahua Marco Bonilla, visitó la zona rural del municipio con el fin de difundir los cincos ejes de su plan de trabajo y las más de 150 propuestas que lo integran.

Marco Bonilla recorrió las comunidades de El Charco, La Noria, El Vallecillo, La Casita, Palo Blanco, Soto, La Molina, El Salitre, Trillo y Guadalupe en donde escuchó las inquietudes de las y los vecinos, a quienes les aseguró, que será un alcalde que no va a repartir culpas y trabajará de la mano de ellos y ellas para atender de manera eficaz las diversas problemáticas.

“Para la atención de la zona rural del municipio, considero necesario conocer de primera mano las problemáticas que aquejan a los vecinos ya que esta es una zona que cuenta con ciertas particularidades y necesidades diversas a la de la zona urbana, quiero reiterar que yo no seré un alcalde que repartirá culpas sino seré un alcalde que dará resultados”, puntualizó.

Marco Bonilla escuchó a representantes de las diversas comunidades de la zona rural, dos de los ejes de su plan de trabajo: el plan hídrico de la ciudad y seguridad sin excusas.

“En estos ejes de nuestro plan de trabajo, los compromisos son garantizar el abasto de agua para sus casas, animales y cosechas, por otra parte, en materia de seguridad, trabajaremos para reducir los índices delictivos que tanto afectan a las y los chihuahuenses.”, señaló.

Marco Bonilla agregó que, no hay excusas para que las familias chihuahuenses vivan con la preocupación de no tener sus casas y familias seguras, así como la preocupación de saber si tendrán o no suficiente agua para el día a día.

El candidato panista finalizó su recorrido en la comunidad de Guadalupe, en donde tuvo la oportunidad de saludar a los vecinos, y a quienes entregó su propuesta para la capital del estado.